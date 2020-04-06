اعتقال آسيوي بزق في عجين الخبز بالإمارات

2020/04/06 | 03:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ألقت القيادة العامة لشرطة عجمان القبض على عامل آسيوي تعمد البصق في عجين الخبز أثناء اعداده في مخبز بإمارة عجمان، وذلك بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.ونقلت صحيفة (البيان) المحلية عن مدير مركز شرطة الجرف الشامل، أن الشرطة تحركت للقبض على المتهم فور ورود بلاغ من دائرة البلدية والتخطيط، يفيد بأن عامل المخبز […]

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