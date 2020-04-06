أميركا: الأسبوع الجاري سيكون أسوأ من 11 سبتمبر

2020/04/06 | 03:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حذر جراح الولايات المتحدة العام، جيروم آدامز، من أن الأسوأ لم يأت بعد فيما يتعلق بتفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.وقال أدامز في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “على الجميع أن يتوقع أسبوع أحزان..هذا الأسبوع هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، سيكون أسوأ من هجمات 11 سبتمبر 2001 أو بيرل […]

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