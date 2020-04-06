هيا الشعيبي تفتح النار على سارة درنداوي

2020/04/06 | 03:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /هاجمت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، الإعلامية السعودية سارة درنداوي، رغم أنها لم تُسمها صريحاً، إلا أنها المقصودة.حيث قالت هيا الشعيبي عبر فيديو نشرته على حسابها عبر تطبيق “سناب شات” أن درنداوي تسعى لإثارة الفتنة في الكويت، وذلك بعد استضافة الأخيرة للممثلة الكويتية حياة الفهد.وقالت هيا أن استضافة حياة الفهد تهدف لإثارة […]

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