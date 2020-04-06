وفاة مسنة بكورونا رفضت جهاز التنفس لمنحه لشاب

2020/04/06 | 03:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بسبب موقفها الإنساني مع مصابة أخرى، توفيت سوزان هويلرتس (90 عاماً)، بعد يومين من رفضها استخدام جهاز التنفس الصناعي وذلك لمنحه لمصاب آخر بفيروس كورونا.وذكر موقع “ديلي ميل” البريطاني، أنّ هويلرتس نُقلت إلى المستشفى بتاريخ 20 مارس بعد تدهور حالتها عقب إصابتها بفيروس كورونا، ولم تتمكن ابنتها جوديث من زيارتها أو حتّى حضور […]

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