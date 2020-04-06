جثامين مكدسة .. محرقة في ميلانو تغلق أبوابها

2020/04/06 | 04:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أغلقت مدينة ميلانو، الخميس، محرقتها الرئيسيّة للجثث حتّى نهاية الشهر، بهدف التعامل مع العدد الكبير من الجثامين، التي باتت مكدّسة من جراء فيروس كورونا المستجدّ.وأقرّ مسؤولو المدينة، التي تقع في مركز الوباء في إيطاليا بأنّهم يعانون “تزايدا مستمرا ومتصاعدا في عدد الجثث التي تنتظر الحرق”.وقال بيان صادر عن مجلس المدينة إنّ […]

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