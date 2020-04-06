اسرائيل تحول قاعدة عسكرية لمصنع كمامات

2020/04/06 | 05:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بدأ عمال في قاعدة تل هشومير العسكرية الإسرائيلية قرب تل أبيب بالعمل على صنع كمامات وأقنعة واقية، في إطار جهود إسرائيل لوقف انتشار فيروس كورونا.وقال الكولونيل هاغاي زامير إن الجيش في تل هشومير “تكيف مع تحويل إنتاجه بسرعة” لصنع آلاف الكمامات والأقنعة الواقية.وأضاف زامير الذي يرأس ورشة العمل أن: “المصنع يعمل […]

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