2020/04/06 | 06:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مع تسارع وتيرة تفشي وباء كورونا في العالم وتخطي أرقام المصابين عتبة المليون، ووفاة نحو 53 ألف ضحية، بات السؤال الذي يتداول بين الناس ما الطريقة الصحيحة لوضع الكمامة للوقاية من الفيروس القاتل؟ ونشرت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني في 10 خطوات الطريقة الصحيحة لوضع الكمامة واستخدامها ونزعها والتخلص منها.وذكرت المنظمة […]

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