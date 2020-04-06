خارجية العراق ترحب بمقترحات اميركا حول حوار استراتيجي

2020/04/06 | 06:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الخارجية العراقية بمضمون رسالة الخارجية الأميركية وقالت انها تضمنت مقترحات بشان اجراء حوار استراتيجي بين البلدين....

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