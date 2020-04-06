2020/04/06 | 06:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت مجلة “ميغا ريكوس” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن مجموعة من السلوكيات الخاطئة التي تدل على أن الشخص لن يصبح من فئة الأثرياء في العالم.وقالت المجلة، في هذا التقرير الذي ترجمته “عربي21″، إن المليونير العصامي ستيف سيبولد أكد أن “كل الناس يمتلكون فرصا متساوية ليصبحوا أغنياء”، ولكننا لا نقتنص دائما الفرص.وفيما يلي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (10 علامات تؤكد أنك لن تكون غنيا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (10 علامات تؤكد أنك لن تكون غنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).