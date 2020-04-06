طفرة عالمية مروعة في العنف المنزلي خلال فترة الحجر.. دعوى أممية لحماية النساء

2020/04/06 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع أكثر من 718 ألف شخص على مستوى العالم، على عريضة تطالب باستقالة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بسبب فشله في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وفقاً لصحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.

وطالبت العريضة التي تم نشرها على موقع "Change.org" وتم ترجمتها إلى عدة لغات منها الإنكليزية والعربية والإسبانية والإيطالية، مدير المنظمة بتقديم استقالته فوراً، مؤكدين ان جهود المنظمة في التعامل مع الوباء غير مقبولة.

وأكدت العريضة أن نقطة الخلاف الرئيسية هو تأخر المنظمة في إعلان الفيروس حالة طوارئ عالمية، مضيفة أنه بدلاً من أن تقوم المنظمة بالتحقيق بشكل مستقل في عدد الوفيات والمصابين في المقاطعات الصينية، اعتمدت ببساطة على أرقام الحكومة الصينية، التي قللت في البداية من خطورة تفشي الفيروس داخل بلادها، للتخفيف من تأثيره على الاقتصاد، غير مهتمين بتأثيره المستقبلي على الصحة العالمية.

وجاء في العريضة: "الكثير منا يشعر بخيبة أمل حقيقية، ونعتقد أن منظمة الصحة العالمية من المفترض أن تكون محايدة سياسياً، وبدون أي تحقيق، صدق تيدروس غيبريسوس فقط أعداد الإصابات والوفيات التي قدمتها الحكومة الصينية".

كما طالبت العريضة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية العمل على استعادة ثقة الناس بأسرع وقت.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الياباني "تارو أسو" أن إطلاق العريضة جاء خوفاً من اضطراب منظمة الصحة العالمية، وقال ساخراً: "لقد تغيير اسمها إلى منظمة الصحة الصينية".

يذكر أنه منذ تفشي فيروس كورونا في أواخر ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، تم تسجيل أكثر 1.27 مليون مصاب في أكثر من 180 دولة حول العالم، كما تم تسجيل أكثر من 69 ألف حالة وفاة.

كما أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن حالة الطوارئ العالمية إلا بعد مرور أكثر من شهر على ظهور الفيروس في 30 يناير الماضي، ولم تعتبره وباء عالمي إلا في 10 مارس الماضي.

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