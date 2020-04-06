ماذا جرى في المفاوضات الأخيرة بين الشهيد الصدر ونظام صدام؟

2020/04/06 | 07:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف العلامة الشيخ محمد رضا النعماني ، آخر من فارق المرجع الكبير و الامام الشهيد محمد باقر الصدر عما جرى من مفاوضات خلال الساعات و الايام الاخيرة التي...

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