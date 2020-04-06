بريطانيا تفتقد الى

2020/04/06 | 07:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطرح البريطانيون أسئلة كثيرة حول جدوى خطط حكومتهم في التعامل مع جائحة كورونا، وخصوصا بعد "فشلها" في وقف ارتفاع عدد المصابين الذين وصلوا حدود الـ50 ألف والضحايا الذين وصل عددهم الى 5 آلاف، بحسب وكالة "رويترز".والدستور البريطاني، لا يقدم إجابة واضحة على هذا السؤال ولا يقدم خطة بديلة لمن سيتولى القيادة لتجاوز المشكلة الصحية التي تضرب العالم بما فيها بريطانيا، وما زاد من تعقيدها دخول رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وكان جونسون قد دخل المستشفى، الأحد فيما قال مكتبه إنها "خطوة احترازية" بعد اختبار إيجابي قبل 10 أيام، مشيرا إلى انه "ما يزال مسؤولا عن الحكومة".

ومن جانبه، يرى جونسون إنه يقدر على الاستمرار في العمل من مكان تواجده، كما فعل وزير الصحة مات هانكوك، الذي أثبتت الاختبارات إصابته بالفيروس أيضًا.

لكن إصابة اثنين من هؤلاء القادة المهمين في حرب المملكة المتحدة ضد الوباء، أثار تساؤلات حول الكيفية التي ستعمل بها الحكومة بغيابهم في هذا الوقت الحرج؟

خبراء الدستور في بريطانيا، يقولون بحسب "رويترز"، ان الدستور البريطاني "لا يقدم "خطة باء" رسمية، أو سيناريو بديل.

وقالت كاثرين هادون، خبيرة في القانون الدستوري، لـ"رويترز"، انه في الولايات المتحدة، في حالة ما توفي الرئيس، يتولى نائبه المسؤولية وتستمر المؤسسات، لكن في بريطانيا لا يوجد صفة نائب رئيس أو رئيس وزراء مؤقت حتى يتولى المسؤولية.

لكن مصادر في دوائر رئاسة الوزراء، ترى انه في حالة وصول جونسون الى مرحلة "العجز" عن تسيير شؤون البلد، فإن وزير الخارجية دومينيك راب سينوب، ستولى المسؤولية بدلا عنه، إذا لزم الأمر.

وتفتقد بريطانيا لأي تجربة سابقة بهذا الخصوص، لكن الظرفية الحالية، حتمت على المسؤولين في الدولة التفكير على بدائل غير جدلية من الناحية القانونية أو العرفية.

وردا على البديل، قال المتحدث باسم جونسون: "لرئيس الوزراء سلطة تفويض المسؤولية لأي من وزرائه، لكنه الآن يمارس صلاحياته".

ويعود هذا السجال في بريطانيا، إلى تجارب سابقة، ففي يونيو 1953، عانى رئيس الوزراء آنذاك ونستون تشرشل، من سكتة دماغية أثناء توليه منصبه.



حيث ظل مرضه سرا لدرجة أن بعض كبار الوزراء لم يكونوا على علم.

ليفاجئ تشرشل الأطباء بالتعافي ويواصل مهامه، وعاد إلى "داونينج ستريت" (مقر رئاسة الحكومة البريطانية) وأدار الحكومة بعد شهرين من المرض.

وبعده في الآونة الأخيرة، خضع توني بلير مرتين لعلاج مرض في القلب أثناء توليه رئاسة الوزراء في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

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