هل يشهد العراق مرحلة مهمة على طريق الاستقرار في الفترة القادمة؟

2020/04/06 | 07:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عدنان الزرفي؛ طلبا إلى البرلمان لتحديد موعد لعقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على تشكيلة الحكومة والبرنامج الحكوم...

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