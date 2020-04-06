كيف تحافظ على صحتك النفسية في زمن كورونا؟

2020/04/06 | 07:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت الدكتورة إيريس هاوت إن أزمة تفشي وباء كورونا الحالية تلقي بظلالها على الصحة النفسية؛ حيث يؤثر سيل الأخبار المفزعة عن الوفيات والضحايا حول العالم بالسلب على الحالة النفسية ويؤدي إلى اعتلال المزاج ويرفع خطر الإصابة بالاكتئاب.وللحفاظ على الصحة النفسية في زمن الكورونا تنصح أخصائية الطب النفسي الألمانية بعدم متابعة الأخبار بصفة مستمرة؛ […]

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