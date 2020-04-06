الأمم المتحدة تطالب بحماية النساء من العنف أثناء الحجر المنزلي

2020/04/06 | 07:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحماية النساء والفتيات “في المنازل”، من العنف المنزلي والأسري خلال فترة الحجر الصحّي الناجمة عن فيروس كوفيد-19.وقال غوتيريش في بيان، إنّ “العنف لا يقتصر على ساحات المعارك”، مذكّرًا بندائه الأخير إلى وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على الحدّ من تفشّي فيروس كورونا الجديد.وأضاف […]

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