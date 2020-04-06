نجت من وباء الإنفلونزا الإسبانية.. معمرة تبلغ 104 أعوام مصابة بـ

2020/04/06 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة هي الأولى من نوعها، اكتشفت حديقة حيوان في ولاية نيويورك الأميركية إصابة أول نمر بفيروس كورونا المستجد، وفقا لمختبرات وزارة الزراعة الأميركية.

وأجرت السلطات المسؤولة في حديقة برونكس في نيويورك، اختبار فيروس كورونا، لأنثى نمر تبلغ من العمر أربعة أعوام بعد ظهور أعراض مرضية في جهازها التنفسي.

وبحسب بيان الحديقة فإن "أنثى النمر المدعوة نادية وشقيقتها أزول ونمرين آخرين وثلاثة أسود أفريقية أصيبوا بسعال جاف".

وقالت السلطات إنها تتوقع أن تتعافى الحيوانات المصابة جميعها.

وكانت الحديقة قد شهدت إصابة شخص يعمل فيها ويعتني بتلك الحيوانات، من دون أن تظهر عليه أعراض المرض، بحسب البيان.

وقال المسؤولون في حديقة الحيوان إنه "على الرغم من أن القطط أصيبت بانخفاض في الشهية، فإنها تتحسن مع الرعاية البيطرية وتتفاعل مع مربيها".

وأضاف البيان أن "من غير المعروف كيف سيتطور هذا المرض في القطط الكبيرة لأن الأنواع المختلفة يمكن أن تتفاعل بشكل مختلف مع الإصابات الجديدة، لكننا سنواصل مراقبتها عن كثب ونتوقع الشفاء الكامل لها".

وقال البيان "إن جميع الموظفين الذين يقومون برعاية الحيوانات يطبقون حاليا الإجراءات الوقائية".

وتنصح وزارة الزراعة الأميركية الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد بتقليل الاتصال مع الحيوانات حتى الأليفة منها، نظرا لعدم معرفة الكثير عن الفيروس وكيفية انتشاره وانتقاله وتحولاته وتطوراته.





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