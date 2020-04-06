2020/04/06 | 08:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدة مهداة الى النفس الزكية للمرجع والمفكر الاسلامي الكبير آية الله العظمى الشهيد السيد محمد باقر الصدر (أعلى الله مقامه الشريف) .ونظرا للظروف العصي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باقر الصدرِ يا عظيمَ العراقِ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باقر الصدرِ يا عظيمَ العراقِ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).