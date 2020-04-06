آخر مستجدات وأخبار كورونا حول العالم

2020/04/06 | 08:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت تزيد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم عن مليون و200 ألف حالة، تتسارع الدول والحكومات في جهودها من أجل احتواء انتشاره المستمر منذ نهاية العام الماضي.وبلغت الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 حوالي 70 ألف إصابة ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات وفي غياب لقاح […]

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