نوال السعداوي - السبب الوحيد لتعدد الزوجات يضرب الاتجاه السلفى الشبقى

2020/04/06 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوال_السعداوي فى طفولتى، شهدت الحوارات بين أبى وعمى، الشيخ محمد السعداوى، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، وكان لكل منهما أمه المختلفة، لكن أبوهما واحد.ورث عمى عن أمه البشرة البيضاء والقامة القصيرة السمينة، والانفعال السريع والتعصب لأفكاره، خاصة ما يتعلق بتعدد الزوجات والطلاق والعدة والحيض والنفاس وغيرها من أمور النساء، وفى أمور السياسة يختلفان أيضا، كان عمى يؤمن بأن رئيسه شيخ الأزهر معصوم......

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