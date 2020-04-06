زاهر بولس - وأنا هَهُنَا.. فَهَلَّا تُعَانِق!

2020/04/06 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زاهر_بولس ألَا هَاتِهاقَطْرَةً مِنْ نَدًىعَلَى شَوْكَةٍ لِجُلِّهَا كِدْتُ أُقْتَلُ..حَيْثُمَا كُنْتُ أُقاتِلُ.يَحْيَا بَعْضٌ مِنْ مُخَيِّلَتِي فِيْ مُقْلَتَيَّتَعَالِي إلَيَّ مَلِيْكَتِيتَعَالِي إلَيَّ،رُقْعَتِيتَجَاوَزَتْهَا أَكْؤُسُ غَيْمٍ خاويةْ،قَابِضًا ذِرَاعَ مَدَارِي هَامِرًا بِالهَاوِيَةْ لِلْهَاوِيَةْ.يَبْقَى الفَوَارِسُ ايْقَاعَ حَوَافِر......

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