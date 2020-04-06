هيثم بن محمد شطورو - بحيرة البجع 3

2020/04/06 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيثم_بن_محمد_شطورو وانتهينا أنا وصوفيا أخيرا إلى الانفراد مع بعضنا بعد صخب ذاك الاجتماع الذي يقع في شارع ضيق خافت الضوء.ذاك الزقاق ارتسم في خلجات نفسي بسحر كان يتـنامى بمرور السنين.أتـذكر قطة بيضاء تموء من على شرفة إحدى الشقق، كما أتـذكر فتاة شبه عارية تـنـشر الأدباش إلى جانبها وهي تكلمها بكلمات لم أتمكن من سماعها طبعا..كانت صوفيا تـشعرني بالرهبة والذوبان فيها وعشق كل ما فيها.مشيتها، رائحتها، حتى خصلة واحدة م......

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