كنيسة في كوريا الجنوبية تتيح لأتباعها حضور القداس من السيارات

2020/04/06 | 08:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتاحت كنيسة في سول يوم امس الأحد إمكانية الصلاة من السيارة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا ودعوات التباعد الاجتماعي.وتجمعت عشرات السيارات في ساحة واسعة في الهواء الطلق، واستمع الناس للقداس من خلال النوافذ المفتوحة، ومد البعض أذرعهم في صلاة من خلال فتحة السقف في سياراتهم.ومع استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في كوريا […]

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