المانيا تسجل 4800 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

2020/04/06 | 08:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت ألمانيا، اليوم الاثنين، 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات هناك إلى أكثر من 95 ألفا و900 إصابة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن "ألمانيا 95 ألفا و900 إصابة بفيروس كورونا، حتى مساء أمس الأحد، إذ تم تسجيل 4800 إصابة إضافية جديدة بالفيروس، وتوفي ما لا يقل عن 1415 شخصا".

وأشارت الوكالة إلى أن "إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها قبل يوم واحد كان 91 ألفا و100 إصابة".

وحصد هذا الفيروس أرواح العديد من الألمان في الخارج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتضررت ولاية بافاريا بشدة، حيث تم تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة و383 حالة وفاة على الأقل.

وسجلت ولاية شمال الراين - وستفاليا أكثر من 20 ألفا و500 اصابة و258 وفاة على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن الخبراء يتوقعون وجود عدد كبير من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها بعد في البلاد.

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