بطاقة انتاجية تصل لـ10 ملايين كمامة .. اربيل تفتتح قريبا معملا لتصنيعها

2020/04/06 | 08:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان تفتتح الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان خلال الايام المقبلة اكبر معمل لصناعة الكمامات الطبية.

وذكر بيان صادر عن الحكومة المحلية ورد لشفق نيوز، ان المحافظ فرست صوفي حصل على الدعم الكامل من شركة (عالم الگب) الطبية العالمية للغرض المذكور، مشيرا الى انه من المقرر خلال الايام المقبلة ان تفتتح الشركة اكبر معمل لانتاج وتصنيع الكمامات الطبية في اربيل .

واوضح البيان ان المعمل سيتم افتتاحه بمواصفات عالمية عالية على مستوى العراق والمنطقة، منوها الى ان قدرة المعمل الانتاجية تصل الى تصنيع 10 ملايين كمامة شهريا.

وتابع البيان انه اضافة الى انتاج الكمامات الطبية فان المعمل سيصنع الملابس الطبية والمعدات التي تدخل في التدخلات الجراحية.

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