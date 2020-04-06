هل ارتفاع الحرارة ينهي كورونا؟

2020/04/06 | 08:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد كثرت التساؤلات حول ما تداوله من ان ارتفاع درجات الحرارة سينهي وجود فيروس كورونا المستجد خاصة مع دخول فصل الربيع و الصيف، فماذا يقول الخبراء بهذا الشأن.وأثبت الخبراء أن ارتفاع درجة الحرارة لا علاقة له بوقف انتشار فيروس كورونا الا أن الخبير الروسي وأستاذ الطب “أناتولي الشتاين” قال : لا اعتقد أن تغير […]

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