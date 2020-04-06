قانوني يكشف لـ”العهد نيوز” عن خطوة واحدة لانهاء تكليف الزرفي

2020/04/06 | 08:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن خطوة واحدة لانهاء تكليف رئيس الحكومة عدنان الزرفي.وقال التميمي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، انه “بعد قرار سحب المرسوم الخاص بعضو المحكمة الاتحادية محمد الكبيسي، بناءا على مصادقة الهيئة العامة لمحكمة التمييز على قرار محكمة البداءه بالغاء هذا المرسوم باعتباره مخالف للقانون”.واضاف التميمي ان “بعض الجهات […]

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