المانيا.. تسجيل 4800 إصابة جديدة بكورونا يوم أمس

2020/04/06 | 08:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت ألمانيا 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات هناك إلى أكثر من 95 ألفا و900 إصابة.

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