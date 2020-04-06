مجلس وزراء سوريا يعتمد بروتوكولا علاجيا لفيروس كورونا

2020/04/06 | 09:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن المتابعة المستمرة لمستجدات انتشار وباء كورونا اقليميا ودوليا واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي له اطلع مجلس الوزراء السوري على سير الخطة التنفيذية للوزارات والإجراءات المتخذة على مستوى المحافظات والمناطق.واستمع المجلس خلال جلسته الأسبوعية امس الاحد برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير الصحة نزار يازجي حول جهوزية أماكن الحجر والعزل في […]

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