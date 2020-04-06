وثيقة.. الرقابة المالية يحذر من خلل بسبب قانون التقاعد

2020/04/06 | 09:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة الأنباء العراقية (واع) على كتاب صادر من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وموجه إلى رئيس مجلس النواب، حذر الديوان فيه من تعرضه إلى إفراغ واختلال في ملاكه المتقدم إثر التعديل الجديد لقانون التقاعد، مشيراً إلى أن الديوان لم يتعرض إلى مثل هذه الحالة منذ تأسس عام 1927.

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