الرافدين يطلق المنصة الإلكترونية لتسليف الموظفين

2020/04/06 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين إطلاق منصة النظام الإلكتروني الفوري للتقديم على سلف الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمتقاعدين من حاملي البطاقة الإلكترونية الصادرة من المصرف .

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