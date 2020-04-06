الرافدين يطلق المنصة الالكترونية للتقديم على السلف للموظفين

2020/04/06 | 09:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن اطلاق المنصة الالكترونية للتقديم على السلف للموظفين.… يتبع

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