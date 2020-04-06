مجتهد: الأرقام الحقيقية للوباء في السعودية مخيفة

2020/04/06 | 09:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المغرد السعودي الشهير المعروف باسم “مجتهد”، أن الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا في المملكة اكبر بكثير من المعلن رسميا.وقال “مجتهد” المقرب من العائلة الحاكمة في تغريدة له على تويتر، إن الأرقام الحقيقية للوباء في كافة المملكة مخيفة، مشيرا إلى وجود أكثر من الف حالة في مستشفى الشميسي بالرياض مع مئات الحالات في المستشفيات الأخرى […]

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