🟠الرافدين يعلن عن المنصة الالكترونية للتقديم على السلف للموظفين

2020/04/06 | 09:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين ان منصة النظام الالكتروني الفوري للتقديم على سلف الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمتقاعدين من حاملي البطاقة الالكترونية الصادرة من مصرفنا حققت نتائج متطورة خلال هذه الفترة […]

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