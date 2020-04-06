اصابة نمر بفايروس كورونا بمدينة نيويورك

2020/04/06 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب نمر يبلغ من العمر 4 سنوات بفيروس كورونا في حديقة حيوان برونكس بمدينة نيويورك الاميركية.وقالت ادارة الحديقة في بيان صحفي اليوم الاثنين، نقلته شبكة “سي ان ان”، إن النمر المسمى ناديا وشقيقتها أزول اضافة الى 5 نمور اخرى أصيبوا بسعال جاف وظهرت عليهم بعض من علامات الاصابة بفيروس كورونا”.واشار البيان الى إن القطط الكبيرة […]

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