اتفاق الفتح والحكمة ودولة القانون على عدم التصويت لحكومة الزرفي

2020/04/06 | 09:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن تيار الحكمة الوطني ، انه وائتلافي دولة القانون والفتح لن يصوتوا في جلسة منح الثقة لحكومة عدنان الزرفي.وقال عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة رحيم العبودي في تصريح صحفي :” ان اجتماع هادي العامري رئيس تحالف الفتح ونوري المالكي رئيس تحالف دولة القانون وعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة ، الذي جرى […]

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