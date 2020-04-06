🟠 هجوم حاد على أيمن رضا بعد شتمه لحياة الفهد بأعنف طريقة

2020/04/06 | 09:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت- متابعات: تعرض الممثل السوري ​أيمن رضا​ لهجوم حاد من قبل المتابعين بشكل عام، والكويتيين بشكل خاص، وذلك بعد رده على تصريحات الممثلة الكويتية حياة الفهد التي طالبت خلالها بطرد […]

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