الكشف عن تلكؤ في تحويل الاموال المراد صرفها لمكافحة كورونا

2020/04/06 | 09:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان بين النائب عن محافظة ميسان مضر الازيرجاوي، اليوم الاثنين، ان المحافظة لديها 256 مليون دينار فائض من موازنة الفيضانات بحاجة الى تغيير جهة الصرف لغرض استغلالها لمكافحة فيروس كورونا، لافتا الى ان هناك معرقلات في تغيير جهة الصرف للاموال.وقال الازيرجاوي، ان “الحكومة تتمتع بكامل الصلاحيات من حيث التحويل المالي والمناقلات والتغييرات المالية […]

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