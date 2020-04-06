اندفاع منخفض السودان الحراري يشكل ضغطا يتسبب بأمطار في العراق

2020/04/06 | 09:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الاثنين ان تشهد مناطق متفرقة من العراق تساقط امطار متفاوتة بسبب اندفاع منخفض السودان الحراري.

وقال عطية في منشور في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم انه "رغم تواجد مرتفع جوي في الطبقات العليا وجميعنا يعلم دور المرتفعات العليا في تشتت السحب ، الا ان تواجد انكسارات في مسار التيار الهوائي الغربي النشط في الطبقات العليا ، ورياح جنوبية رطبة قادمة من بحر العرب في الطبقات القريبة من سطح الارض (على ارتفاع 1500 متر )، مع وجود استجابة سطحية رطبة بسبب اندفاع منخفض السودان الحراري وتشكل خلايا من الضغط المنخفض شمال شبه الجزيرة العربية والعراق يسبب حالة جوية وامطار متفاوتة الشدة في اماكن متفرقة هذا اليوم .

واوضح ان الامطار ستكون رعدية خفيفة الى معتدلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الطبقات العليا ، مشيرا الى ان مدن غرب ووسط البلاد وشمالها ستشملها الامطار هذا اليوم .مدن جنوب البلاد ستشملها الامطار ليلا او فجر يوم الثلاثاء تباعا.

ونوه عطية الى الحالة تنتهي في عموم المدن تقريبا خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء، مستدركا القول ولكنها تستمر خفيفة في اماكن من مدن البصرة وميسان وذي قار والسليمانية وشمال اربيل ودهوك.

وتابع بالقول ان الارتفاع يستمر الارتفاع بدرجات الحرارة هذا اليوم وغدا في عموم المدن، مضيفا ان الرياح هذا اليوم مابين ساكنة الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة ، ربما يكون هنالك بعض النشاط في مناطق من مدن النجف والديوانية والعاصمة بغداد وبابل.

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