2020/04/06 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بالفيديو..



صافرات الإنذار داخل مقر الشركة الأمريكية في البصرة بعد قصفها فجر اليوم

يتبع.



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