2020/04/06 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين (06 نيسان 2020)، باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات الي تقطع الرواتب عن عامليها.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استقبلت عدداً من شكاوى العاملين في القطاع الخاص".

واضاف البيان، أن "الدائرة حدتت الرقم (07727643008) لاستقبال الشكاوى والاستفسارات من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثالثة عصرا".

وتابع: "وقد وردت شكاوى الى الدائرة بخصوص قيام بعض القطاعات الاهلية بقطع رواتب العمال وتسريحهم، اذ ستقوم الدائرة باتباع كافة الطرق القانونية بحق الشركات المخالفة".

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الإثنين، عن المنصة الالكترونية للتقديم على السلف للموظفين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان: "تقرر اطلاق منصة النظام الالكتروني الفوري للتقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين عن طريق الموبايل والأجهزة

بغداد اليوم _ كركوك

اعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم الاحد، عن تماثل 4 حالات للشفاء من فيروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة، زياد خلف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم اخراج 4 مواطنين بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا".

واضا

بغداد اليوم - النجف

رأى عضو منظمة الصحة العالمية، عدنان نوار، الأحد، أن اعداد الاصابات في العراق شبه ثابتة، ومن ثم الامور تسير نحو الافضل فيما ادلى بأول تعليق للمنظمة على ارتفاع معدلات الاصابة بكورونا في محافظة النجف.

وقال نوار في حديث خص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العمل توجه رسالة تحذيرية للشركات الأهلية بشأن رواتب عامليها وتطلب منهم تقديم الشكاوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العمل توجه رسالة تحذيرية للشركات الأهلية بشأن رواتب عامليها وتطلب منهم تقديم الشكاوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).