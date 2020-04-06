الأمم المتحدة تدعو لحماية النساء من العنف خلال فترات الحظر والإغلاق

2020/04/06 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ تدابير لمعالجة ما أسماه بـ "الطفرة العالمية المروعة في العنف المنزلي ضد النساء والفتيات"، خاصة المرتبطة بحالات الإغلاق التي تفرضها الحكومات كإجراء لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الأمين العام في رسالة مصوره وجهها للمجتمع الدولي على موقع المنظمة العالمية، إن "العنف لا يقتصر على ساحة المعركة، حيث بالنسبة للعديد من النساء والفتيات أكثر مكان يخيم فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة أمان لهن، منزلهن".

وأضاف غوتيريش قائلا، إن "الجمع بين الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا، وكذلك القيود المفروضة على الحركة، أدى إلى زيادة كبيرة في عدد النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لأنواع من الإساءة في جميع البلدان تقريبا".

وكشف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن "الإحصاءات أظهرت، حتى قبل الانتشار العالمي للفيروس، أن ثلث النساء حول العالم تعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن"، مؤكدا على أن "هذه المشكلة تؤثر على الاقتصادات المتقدمة والفقيرة على حد سواء".

وأوضح قائلا: "ما يقرب من ربع الطالبات الجامعيات في الولايات المتحدة الأمريكية يتعرضن للاعتداء الجنسي أو سوء السلوك، في حين أصبح عنف الشريك حقيقة بالنسبة لـ 65% من النساء في أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".

بغداد اليوم-متابعة

حملت إيران الصين ضمنيا مسؤولية عدم إبلاغ العالم بجدية خطورة فيروس كورونا، واتهمتها بإخفاء العدد الحقيقي لضحاياه، قائلة إن إحصاءات بكين حول كورونا كانت "مزاحا مؤلما" للعالم.

ووصف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كي

بغداد اليوم-بغداد

أوضحت دائرة صحة محافظة النجف، الأحد، حقيقة إصابة المحافظ لؤي الياسري بفيروس كورونا، بعد تداول وثيقة تظهر اصابة الاخير بالفيروس.

وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة النجف، سالم الحمداوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الوثيقة التي ان

بغداد اليوم _ كربلاء

أعلنت دائرة الصحة في كربلاء، اليوم الاحد، تسجيل 4 إصابت جديدة بفيروس كورونا داخل المحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي لدائرة صحة كربلاء، سليم كاظم، في بيان صحفي تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "دائرة الصحة سجلت 4 إصاب

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