هنية يثمن مواقف ايران الداعمة للقضية الفلسطينية والمقاومة

2020/04/06 | 09:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس شكره للجمهورية الاسلامية في ايران على مواقفها تجاه القضية الفلسطينية خاصةً دعم قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي للشعب الفلسطيني والمقاومة.وفي اتصالٍ هاتفيٍ مع مستشار قائد الثورةِ الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، اثنى هنية على مواقف ايران تجاه القضيةِ الفلسطينيةِ خاصةً دعمَ قائدِ الثورةِ للشعبِ الفلسطيني […]

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