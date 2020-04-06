🟠مغنية شهيرة تكشف تفاصيل محنة تعرضها للاغتصاب

2020/04/06 | 09:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن –فن كشفت المغنية البريطانية دافي ليلة الأحد تفاصيل تعرضها لمحنة استمرت شهرًا تم خلالها تخديرها واغتصابها واحتجازها.وقالت المغنية عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، إن الصدمة التي عانت […]

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