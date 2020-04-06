2020/04/06 | 09:50 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن –فن كشفت المغنية البريطانية دافي ليلة الأحد تفاصيل تعرضها لمحنة استمرت شهرًا تم خلالها تخديرها واغتصابها واحتجازها.
وقالت المغنية عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، إن الصدمة التي عانت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠مغنية شهيرة تكشف تفاصيل محنة تعرضها للاغتصاب) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت المغنية عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، إن الصدمة التي عانت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠مغنية شهيرة تكشف تفاصيل محنة تعرضها للاغتصاب) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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