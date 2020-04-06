الهجرة توزع قرابة 5 الاف حصة اغاثية للنازحين والعائدين في بغداد وعدد من المحافظات

2020/04/06 | 09:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد وزعت وزارة الهجرة والمهجرين قرابة 5 الاف حصة اغاثية للنازحين والعائدين في بغداد وعدد من المحافظات .وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس :” ان فرق عمل الوزارة وزعت (4977) حصة اغاثية بين الاسر نازحة والعائدة في محافظات بغداد ، نينوى ، ديالى وصلاح الدين ” .[…]

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