الكشف عن رد فعل لاعبي ريال مدريد على قرار تخفيض الرواتب

2020/04/06 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، كواليس اجتماع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، برباعي الفريق، للحديث معهم بشأن قرار تخفيض الرواتب الذي سيتخذه النادي، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا المُستجد “كوفيد 19”.وبحسب الصحيفة، فإن “بيريز قد عقد اجتماع بالفيديو مع قادة الفريق الأربعة، سيرجيو راموس، ومارسيلو، بالإضافة إلى رافاييل فاران، وكريم بنزيما”.وأوضحت […]

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