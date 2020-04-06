الفتح: نرفض الزرفي ولن نصوت له داخل قبة البرلمان

2020/04/06 | 10:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، اليوم الاثنين، ان تحالف الفتح وخاصة كتلة صادقون النيابية ترفض الزرفي في سدة الحكم ولن تصوت له داخل البرلمان عند طرح كابينته الوزارية، […]

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