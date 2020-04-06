أدوية سامراء: مستحضرات علاج فيروس كورونا في الصيدليات الأسبوع المقبل

2020/04/06 | 10:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء “SDI”، اليوم الاثنين، عن طرح مستحضرات علاج مرض فيروس كورونا في الصيدليات الأسبوع المقبل، مشيرة الى تبرعها بإنتاجها الأول من علاج الوباء لوزارة الصحة.وقال مدير عام الشركة الصيدلاني عبد الحميد عبد الرحمن السالم في بيان صدر صباح اليوم وتلقته وكالة صدى ، إن الشركة ستطرح مستحضر

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