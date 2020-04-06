فيديو .. اطلاق صافرات انذار من موقع شركة نفطية امريكية بعد تعرضه لقصف جنوبي العراق

2020/04/06 | 10:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاثنين بتعرض شركة هاليبرتون النفطية الامريكية في محافظة البصرة جنوبي العراق الى قصف صاروخي.وقال المصدر لشفق نيوز، ان قرابة 4 – 5 صواريخ استهدفت مقر الشركة في البرجسية مما اسفر عن الحاق اضرار مادية طفيفة.واضاف ان احد الصواريخ وقع قرب بئر عشرين النفطي بين ناحية سفوان وقضاء الزبير.واشار المصدر الى ان العمال الامريكيين كانوا قد غادروا الشركة ولا يتواجد فيها سوى العراقيين.

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