سي.إن.بي.سي: روسيا والسعودية قريبتان جدا من اتفاق لخفض إنتاج النفط

2020/04/06 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

صرح رئيس الصندوق السيادي الروسي لتلفزيون سي.إن.بي.سي يوم الاثنين أن السعودية وروسيا ”قريبتان جدا جدا“ من اتفاق لخفض إنتاج النفط.

وقال كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي ”أعتقد أن السوق بأسرها تدرك أن هذا الاتفاق مهم وستحقق قدرا كبيرا من الاستقرار، وهو استقرار مهم جدا للسوق، ونحن قريبون جدا“.

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