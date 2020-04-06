720 ألف توقيع لاقالة مدير الصحة العالمية

2020/04/06 | 10:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وقع أكثر من 718 ألف شخص على مستوى العالم، على عريضة تطالب باستقالة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بسبب فشله في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.وطالبت العريضة التي تم نشرها على عدد من المواقع العالمية وتمت ترجمتها إلى عدة لغات منها الإنكليزية والعربية والإسبانية والإيطالية، مدير المنظمة […]

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